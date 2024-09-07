Почему врачи рекомендуют дезинфицировать обувь

Он объяснил, что микоз является одним из них. Способ передачи чаще всего контактный, то есть от одного человека к другому при соприкосновении с предметами пользования больного, например, через одежду, обувь, постельное белье, полотенце или расческу.

Самая высокая вероятность заражения у людей с ослабленной иммунной системой. Среди них: инфицированные ВИЧ, пациенты с сахарным диабетом и варикозным расширением вен, а также люди в периоды обострения хронических инфекций.

Врач напомнил, что при посещении бассейна, бани или сауны нужно обязательно носить специальную обувь и регулярно ее дезинфицировать. Это можно сделать с помощью 40-процентного раствора уксуса, хлоргексидина или ультразвуковой сушилки.

Для диагностики микозов в медицинских учреждениях применяют несколько видов исследований. Первым делом стоит выделить дерматоскопию - аппаратный метод изучения участков кожи, ногтей или волос, предположительно пораженных заболеванием. Также используют бакпосев на питательную среду, серологическое исследование крови и ПЦР-тест.

Во время лечения важно соблюдать правила здорового питания и убрать из рациона сладости и другие продукты с быстрыми углеводами, сообщает ИА "Время Н".

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