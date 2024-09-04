Диетолог назвала томаты настоящим суперфудом

Исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова назвала томаты настоящим суперфудом.

«Недавно я нашла новые научные данные, которые были опубликованы этим летом. Они очень подходят под портрет моего среднестатистического пациента. У всех есть заболевания печени и чаще всего — лишний вес. Так вот, если бы большинство моих пациентов, мужчин от 35 лет до 50 лет, заменили один мясной приём пищи на растительную котлету, они совершили бы переворот для своего здоровья», — сказала она в беседе с «Радио 1».

Как отметила Дианова, в томатах содержится антиоксидант ликопин.

Вместе с тем, предупредила эксперт, чрезмерное употребление томатов может вызвать изжогу.

Ранее врач-диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала о продуктах, поддерживающих здоровье сердца и сосудов.