Как подготовить организм к осени: девять шагов

Впереди осень и масса сезонных вирусов, а похолодание не способствует повышению иммунитета. Не помогает организму и сокращение светового дня, а это значит, что нужно принимать меры для поддержания здоровья.

Как подготовить организм к осени и не допустить обострений хронических заболеваний, рассказала Общественная служба новостей.

Витамины

Важно есть полезную, насыщенную витаминами, минералами и полезными веществами пищу, особенно богатую витамином С и витаминами группы В. Не стоит забывать и о кисломолочных продуктах, а также о железе, которого много в мясе, яблоках и печени.

Забота о печени

Не стоит перегружать печень тяжелой пищей, ведь именно она играет важную роль в выработке интерферона и антител. Лучше включить в рацион каши из цельного зерна, сухофрукты, богатые калием и магнием, а так же мед.

Здоровый сон

Наплевательское отношение к режиму сна может привести к снижению выработки мелатонина и общему ухудшению состояния здоровья. Не стоит ложиться спать после 23 часов вечера.

Одежда

Важно одеваться по погоде. Не стоит забывать о защите рук, ног и головы, а также о шарфе, чтобы защитить слизистую носа от мороза.

Активный образ жизни

Физические нагрузки помогут улучшить питание организма. Главное, чтобы нагрузка была в радость, не нужно перетруждать себя, это может дать обратный эффект.

Вакцинация

Прививки от пневмококка и гриппа стоит делать в сентябре или октябре. Между ними должен пройти минимум месяц.

Гигиена

Регулярное мытье рук, полоскание носа солевыми растворами способно защитить от массы неприятных последствий воздействия микробов на слизистые.

Отдых

Отсутствие возможности расслабиться, постоянные стрессы негативно влияют на состояние иммунитета. Чаще балуйте себя теплыми ванными и расслабляющй музыкой.

Погода в доме

Обратите внимание на жилищные условия. В квартире не должно быть выше +20 градусов Цельсия, а влажность должна быть 50 – 60%. Влажность выше 60% создаст благоприятные условия для появления плесени. А при пониженной влажности в 30 – 40% сохнут слизистые носоглотки. При температуре выше +20 градусов создается благоприятная среда для быстрого развития болезнетворных бактерий. А перегрев организма приводит к нарушению водно–электролитного баланса и плохому сну.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что врач перечислила продукты для укрепления иммунитета осенью.