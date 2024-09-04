Облепиха содержит большое количество антиоксидантов и жирных кислот, а также витамины А и Е, поддерживающие иммунную систему и улучшающие зрение. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала диетолог, иммунолог, аллерголог, кандидат биологических наук, руководитель проекта «Лаборатория здоровья» Александра Гуськова.

«Сейчас очень актуально бороться с так называемым окислительным стрессом. Свободные радикалы образуются в процессе жизнедеятельности, поэтому нужно защищать наши клетки. За счет перечисленных полезных веществ ягода прекрасно борется со свободными радикалами, защищая клетки от повреждения», — рассказала врач.

Она добавила, что вещества, содержащиеся в облепихе, способствуют снижению уровня холестерина, улучшают кровообращение, предотвращают образование тромбов, нормализуют работу пищеварительной системы, а также благотворно влияют на здоровье кожи.

При этом, по ее словам, облепиху следует с осторожностью употреблять аллергикам и людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта.

Гуськова посоветовала собирать облепиху с первыми заморозками, хотя бы по утрам. Тогда исчезнет горечь, из-за которой многие не любят эту ягоду. Также можно проверить готовность плодов к сбору. Если они легко отпадают, значит, уже готовы. Если же нужно прилагать усилия, еще рано.

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