Довольно часто в зал идут для получения рельефного пресса. Однако для этого нужно не только тренироваться, но и помнить о других аспектах образа жизни.

Поддерживайте дефицит калорий. Ронни Гарсия из Blink Fitness говорит, что для того чтобы пресс стал видимым, нужно уменьшить количество жировых отложений. Это можно сделать, сжигая больше калорий, чем вы потребляете.

Тренируйте пресс. Пользователь TikTok nastyaswan рекомендует от пяти до десяти минут в день уделять прессу. Тренировка должна включать минутные планки, махи ногами, велосипедные кранчи и классические кранчи.

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Следите за употреблением углеводов. Один из лафхаков, которые помогут вам накачать кубики пресса, — сократить количество потребляемых вредных углеводов. Например, это картофель, белый хлеб, белые макароны, выпечка. Тело воспринимает такие углеводы как сахар, поэтому они хранятся в жировой ткани.

Ешьте белок. Необходимо 90% времени питаться здоровой едой. Рельефные кубики пресса — это в основном результат диеты.

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