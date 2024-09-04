Как отказаться от спиртных напитков

Уже давно не секрет, что любое количество алкоголя негативно влияет на здоровье. Даже из средиземноморской диеты предложено исключить вино — плюсы не перевешивают минусов.

Но если вы примете волевое решение отказаться не просто от лишнего бокала, а от алкоголя в своей жизни, спустя полгода-год вы сможете в полной мере насладиться преимуществами такого решения. Именно в этот момент большинство людей действительно начинают чувствовать себя совершенно новыми во всех отношениях.

«Полезно продолжать ставить четкие цели и обращаться за поддержкой — будь то к профессиональному терапевту, медицинскому консультанту, семье и друзьям или организованным группам. Поделитесь своими намерениями с друзьями и семьей, которые могут вас подбодрить»

По словам экспертов, по мере восстановления организма можно ожидать улучшений в сфере психики — например, отсутствия прежней тревожности или облегчение симптомов депрессии. Вероятно, на отказ от спиртного «откликнется» либидо. Риск развития некоторых видов рака, а также заболеваний печени и сердца также значительно снижается. Кроме того, многие люди отмечают, что их отношения и работа приносят им больше удовлетворения, а их самооценка и уверенность в себе повышаются.