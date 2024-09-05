Росконтроль предупредил о наличии в продаже опасных «мужских» БАДов

В свободной продаже оказались БАДы для «мужского здоровья» с высоким содержанием силденафила – сильнодействующего рецептурного вещества, входящего, в том числе, в состав «Виагры».

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Специалисты провели проверку более десяти «мужских» добавок производства КНР, РФ, Турции. Во всех образцах были найдены таданафил и силденафил. Высокие дозировки силденафила, предупреждают эксперты, могут привести к непредсказуемым последствиям – в том числе, к инфарктам и летальным исходам.

В ходе химического анализа выяснилось, что в ряде препаратов содержание силденафила в три-четыре раза выше, чем в «Виагре». В одном образце содержалось по 100 мг силденафила в каждой таблетки из 14-ти в упаковке. В «Виагре», для сравнения, 50 мг силденафила, но упаковка содержит всего две таблетки.