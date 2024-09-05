Специалисты выяснили, каких витаминов и минералов не хватает людям

С началом осени, сезона простуд, многие россияне задумываются о дополнительном укреплении иммунитета. Например, начинают принимать витамины и сдавать анализы для оценки нехватки тех или иных микроэлементов. За прошедшие три сезона текущего года число россиян, проходящих комплексную диагностику нехватки витаминов, выросло почти вдвое, выяснили специалисты Страхового Дома ВСК и Лабораторной службы Хеликс и рассказали изданию «Вести Подмосковья», какой витамин сегодня самый популярный у наших соотечественников.

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Самые распространенные виды заболеваний, связанные с нехваткой или переизбытком витаминов и микроэлементов, - железодефицитная анемия (87% диагнозов), недостаточность витамина D (6,5%), В12-дефицитная анемия (2%), нарушения обмена кальция (1%), отметили специалисты.

С подобными состояниями чаще сталкиваются женщины. Так, с нехваткой железа доля женщин составила 87%, с нехваткой витамина B12 - 72%, с нарушением обмена кальция – 71% и 70% приходится на женщин с недостатком витамина D. Тем не менее анализ на витамин D стал самым популярным в России.

Реже всего россияне сталкиваются с недостатком витаминов С и E и переизбытком витаминов A и D. На них приходится менее 0,004% случаев, указали в ВСК.

«Чаще всего причиной недостатка витаминов является образ жизни: несбалансированное питание, вредные привычки, отсутствие физической активности и так далее. Все это влияет не только на самочувствие, но и на состояние кожи, волос, ногтей. Баланс витаминов важен для здоровья. Витамины участвуют в регуляции сердечно-сосудистой, эндокринной, нервной, иммунной, пищеварительной и прочих систем организма. Поэтому важно вовремя заметить проблему и обратиться к специалисту», – рассказала врач клинической лабораторной диагностики, руководитель лабораторного комплекса Хеликс в Екатеринбурге Лариса Беседина.

Как указала врач-терапевт, руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК Ольга Бакшутова, от нехватки витамина B12 чаще всего страдают женщины старше 60 лет, витамина D – россиянки старше 40-ка, железодефицитная анемия – распространенная проблема женщин 30-40 лет».