Фитнес-тренер объяснила, как похудеть, не отказываясь от фастфуда

Фитнес-гуру Рози Мэй регулярно касается темы фастфуда в своем личном блоге. Но в отличие от большинства коллег не видит в бургере с картошкой фри ничего предосудительного. Секрет оказался довольно прост:

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«Если вы смотрите мои видео, то уже знаете, что когда дело доходит до похудения, вам нужен дефицит калорий», — подчеркнула специалист. А чтобы фастфуд вписался в дневную норму — тренер предлагает следовать нескольким советам.

Эксперт отметила, что сперва нужно оценить калорийность блюд. Если за один прием пищи вы собираетесь съесть под 1000 калорий — это тревожный сигнал. Уменьшить калорийность можно без строгих ограничений, даже не придется менять бургер на салат. По словам инфлюенсера, достаточно внести лишь небольшие коррективы в свое меню.

«Проще всего заменить газировку на вариант без сахара, что позволит сэкономить 212 калорий. И честно говоря, я думаю, что так даже вкуснее», — отметила она.

Средняя порция картофеля, как правило, на 100 калорий меньше, чем большая, поэтому лучше остановиться на ней. Кроме того, бургеры также имеют разную калорийность: если получится сэкономить калории и здесь — отлично!

Суть в том, чтобы уложиться в дневную норму с учетом всех приемов пищи. Поэтому экономия 300-500 калорий за счет осознанного выбора может иметь большое значение, особенно если вы частый гость ресторанов быстрого питания.

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