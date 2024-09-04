Диетолог назвал лучший бодрящий и полезный завтрак

Завтрак, первый прием пищи, обеспечивает организм энергией на весь день. Поэтому эксперты по правильному питанию советуют уделять ему особое внимание. Важно, чтобы завтрак был полноценным и содержал все важные витамины и микроэлементы.

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Завтрак, первый прием пищи, ни в коем случае нельзя пропускать, настаивают эксперты по правильному питанию. Более того, важно, чтобы он состоял не просто из бутерброда или другой легкой закуски, а был полноценным, чтобы надолго сохранить чувство сытости и обеспечить организм необходимой энергией.

Что касается блюд, которые рекомендовано употреблять на завтрак, большинство экспертов сходятся во мнении, что это должна быть каша. Это также подтверждает диетолог Михаил Гинзбург, пишет NEWS.ru.

В его понимании полноценный и полезный завтрак – это блюдо, содержащее сложные углеводы. На их расщепление потребуется больше времени. При этом такие блюда обеспечат организм энергией.

Поэтому Гинзбург советует завтракать овсяной или гречневой кашей, запить все это чашкой чая с лимоном или кофе, а также съесть шоколад.

«Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться и взбодриться», - объяснил Гинзбург.

Лимон, добавленный в чай, обеспечит организм аскорбиновой кислотой. Она тоже имеет стимулирующее свойство.

Между тем, ранее гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, почему стоит отказаться от каши на завтрак.

По словам врача, завтрак с высоким содержанием углеводов - дополнительный источник глюкозы. Учитывая, что утро - время контринсулярных гормонов, которые повышают уровень глюкозы, высокоуглеводный завтрак вынудит поджелудочную железу вырабатывать еще больше инсулина.

В то же время, по словам гастроэнтеролога Евгении Зарубиной, чтобы завтрак принес максимальную пользу и обеспечил организм энергией на весь день, нужно отказаться от утреннего кофе на голодный желудок.

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