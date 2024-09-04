Диетолог назвала продукты, повышающие уровень тестостерона у мужчин

Врач-диетолог София Кованова в беседе с NEWS.ru назвала продукты, повышающие уровень тестостерона у мужчин. Среди них как привычные афродизиаки в виде даров моря, так и неожиданные позиции.

Правильная диета важна для поддержания оптимального уровня гормона. От его концентрации в организме зависит сексуальное влечение, интенсивность наращивания мышечной и костной массы, а также многие другие процессы. Особенно среди бустеров тестостерона диетолог выделила специи — кардамон, красный перец, чеснок, лук и куркуму. Также повышают тестостерон мед, растительные масла, тыквенные семечки и некоторые орехи — грецкий, фундук.

К продуктам, способствующим выработке тестостерона, относится высокобелковая пища, в частности рыба и морепродукты. Особенно среди них выделаются анчоусы, креветки, сардины, мидии, моллюски и устрицы. По словам диетолога, на выработку гормона положительно влияют и белковые крупы — перловая, гречневая и рис.

Ранее психотерапевт, психиатр кандидат медицинских наук Диана Генварская рассказала, что не все виды спорта полезны для гормонального фона. По ее словам, мужчинам и женщинам подойдут разные виды спорта — мужчинам не повредят силовые занятия в спортзале, в то время как женщинам лучше выбирать групповые тренировки — йогу и танцы.