Диетолог рассказал, какой завтрак поможет взбодриться

Диетолог Гинзбург рассказал о самом бодрящем завтраке
Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по приготовлению бодрящего завтрака.
«На завтрак лучше есть сложные углеводы. Они будут постепенно расщепляться и дадут организму энергию на долгое время», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».
По словам специалиста, овсяная или гречневая каша является хорошим вариантом для утреннего рациона.
Также помогут проснуться чай, кофе и горький шоколад.
«В свою очередь, лимон — источник аскорбиновой кислоты, которая тоже даёт заряд бодрости», — добавил диетолог.
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