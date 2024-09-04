Диетолог рассказал, какой завтрак поможет взбодриться

Врач-диетолог Михаил Гинзбург дал рекомендации по приготовлению бодрящего завтрака.

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«На завтрак лучше есть сложные углеводы. Они будут постепенно расщепляться и дадут организму энергию на долгое время», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам специалиста, овсяная или гречневая каша является хорошим вариантом для утреннего рациона.

Также помогут проснуться чай, кофе и горький шоколад.

«В свою очередь, лимон — источник аскорбиновой кислоты, которая тоже даёт заряд бодрости», — добавил диетолог.

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