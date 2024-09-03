Фитнес-эксперт назвала самое простое упражнение для похудения

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина назвала самое простое упражнение для похудения. Ее слова приводит «КП Спорт».

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По мнению эксперта, это приседания. При этом важно соблюдать правильную технику.

«Базовая стойка: стопы параллельно на ширине плеч, колени расположены над стопой, спина прямая, живот втянут, руки на поясе или за головой. На вдохе опускайтесь, сгибая колени и перенося тело назад, как будто садитесь на невидимый стул. Вес должен быть равномерно распределен на пятках и передних частях стоп. "Приземляйтесь", пока бедра не станут параллельны полу или чуть ниже. Затем на выдохе поднимайтесь, возвращаясь в исходную позицию», — рассказала Силина.

По ее словам, приседания помогают сжечь от 8 до 12 калорий в минуту.

«При этом важно каждый раз увеличивать нагрузку. Например, идеальная история для снижения веса в области ягодиц, бедер и талии— это по 100 приседаний за один подход», — добавила эксперт.

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