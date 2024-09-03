Диетолог назвала продукт, спасающий при вздутии живота

Чёрный чай помогает при вздутии живота. Такому эффекту этот напиток обязан флавоноидам. Это растительные ароматические соединения, которые в целом полезны для организма. А вздутие может происходить по разными причинам, в том числе из-за нервного напряжения. И не всегда есть необходимость исправлять ситуацию медикаментами. Как это сделать с помощью продуктов, газете The Mirror рассказал врач-диетолог Памела Мейсон.

Что помогает при вздутии

По словам специалиста, при вздутии живота нужно пить негазированные напитки. В частности, чаи: чёрный, имбирный, мятный и травяные настои.

«Чашка тёплого чая хороша при вздутии живота отчасти потому, что её невозможно выпить залпом. Чай также может помочь при вздутии живота, так как содержит флавоноиды, уменьшающие воспаление в кишечнике», — объяснила она.

Кроме этого, флавоноиды позитивно влияют на состояние микрофлоры кишечника — сокращают количество бактерий, вызывающих вздутие.

Диетолог обратила внимание, что вздутие обычно через некоторое время проходит само по себе.

Сколько чёрного чая можно пить

Как рассказала врач-терапевт, диетолог Галина Волкова, норма — максимум две чашки в день. Причём пить его вечером не стоит — в составе есть кофеин.