Перечислены продукты, которые могут ускорить старение

Приготовленная во фритюре пища, например картофель фри, может ускорить старение, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» нутрициолог Елена Башкирова. По ее словам, также на этот процесс может повлиять алкоголь.

Старение происходит из-за того, что процессы разрушения на клеточном и молекулярном уровнях преобладают над восстановлением, объяснила специалист. Ткани начинают терять свою эластичность, поскольку страдает коллаген. Ускорить этот процесс могут хлеб из белой муки, сладкий чай и переизбыток сладостей.

Нутрициолог отметила, что если готовить пищу при высокой температуре, то образуются конечные продукты гликации (КПГ), которые нагружают систему детокса. Также не рекомендуется готовить при температурах выше точки дымления конкретного масла, так как это приводит к образованию вредных веществ. У масла меняется структура молекулы и, следовательно, физические свойства.

Для того чтобы уберечь себя от таких последствий трансжиров, как нарушение функций мембран наших клеток, увеличение холестерина, ожирение, а также других проблем, избегайте этикеток со следующими ингредиентами: маргарин, растительный жир, кулинарный жир, гидрогенизированный жир, фритюрный жир, — добавила Башкирова.

Кроме того, старение ускоряет алкоголь, поскольку он обезвоживает организм и вредит ему продуктами распада этанола, подытожила нутрициолог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что антиоксиданты в сливе замедляют старение организма и защищают его от воспалений и разрушения клеток. По ее словам, лучше употреблять не более трех больших или пяти маленьких слив в сутки.