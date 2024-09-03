В России предложили ускорить рассмотрения жалоб пациентов

Общественники предлагают установить сокращенные сроки рассмотрения обращений пациентов, связанных с нарушением их прав при получении медицинских услуг. Как сообщил ТАСС зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Мартынов, предложение о сокращении сроков рассмотрения таких жалоб с 30 до 10 рабочих дней, будет направлено в Минздрав РФ, региональные министерства здравоохранения, ФОМС, Росздравнадзор, в Совфед и Госдуму.

"По закону каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и бесплатную медицинскую помощь, но все подобные обращения (отказ в маршрутизации, выдаче направлений, отказ лечащего врача продлить больничный, нарушение предельных сроков ожидания медпомощи и другие рассматриваются по федеральному закону №59-ФЗ в течение 30 дней.<...> Справедливо, если ответ будет дан в течение 10 дней со дня регистрации обращения. Направим это предложение в соответствующие профильные организации", - сказал Мартынов.

Он пояснил, что к общественникам обращаются граждане, которые не видят смысла в письменных жалобах в страховые компании, к руководству больниц и поликлиник или надзорные органы при нарушении их прав в государственных учреждениях здравоохранения, "ведь сроки рассмотрения обращений в 30 дней приводят к неактуальности принятых решений по результатам обращений".

"Кроме того, для пациентов, имеющих паллиативный статус или статус инвалида, это повлечет серьезные социальные последствия. Обращение, содержащее сведения о фактах возможных нарушений законодательства в сфере здравоохранения, должно рассматриваться в гораздо более короткие сроки", - считает Мартынов.

По его словам, обращения, связанные с получением медицинской помощи, нарушением прав пациентов, проходящих лечение в стационаре, имеющих паллиативный статус, несовершеннолетних, беременных женщин; пациентов, которым нарушение прав угрожает прерыванием лекарственной терапии, должны рассматриваться быстро.