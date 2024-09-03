Эксперт: злоупотребление телефоном ухудшает когнитивные функции

Длительное времяпрепровождение за смартфоном часто говорит о том, что человек не имеет других увлечений. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.

При этом эксперт подчеркнула, что просмотр видео, скроллинг ленты и продолжительные игры негативно сказываются на умственных способностях человека.

«Если человек регулярно подолгу сидит в телефоне, смотрит однотипные ролики, где не формируется мышление, играет в игру, где очень много похожих действий, у него начинают сбоить когнитивные функции, замедляется умственная активность», — цитирует Наумову «М24», сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что большинство россиян испытывают стресс без смартфона.