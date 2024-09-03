Фейхоа: польза и вред для здоровья

В мире экзотических ягод есть одна жемчужина, которая часто остаётся незамеченной — это фейхоа. Она может похвастаться уникальным вкусом и богатым питательным составом.

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Фейхоа — это зелёный плод яйцевидной формы с зернистой текстурой и сладким ароматным вкусом. Родом она из Южной Америки и растёт в тропическом и субтропическом климате.

Полезные свойства фейхоа

«Фейхоа содержит целый спектр витаминов, макро- и микроэлементов», — Андрей Якушев, гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт

Богата питательными веществами

Ягода содержит большое количество важных витаминов и минералов: калий, фосфор, кальций, цинк, витамины С, К, группы B.

Среди микроэлементов особенно выделяется йод — 3000 мкг на 100 г свежих плодов, однако данные разнятся в зависимости от региона выращивания. В условиях частого йододефицита у нас в стране ягода приобретает особенную значимость.

Фейхоа также особенно богата витамином С, уменьшающим воспаление в организме. Благодаря противовоспалительному действию плод борется со свободными радикалами, повреждающими здоровые клетки.

Фейхоа превосходит манго и мандарины по содержанию витамина С.

Источник пищевых волокон

Фейхоа является отличным источником пищевых волокон. Продукты с высоким содержанием клетчатки поддерживают здоровье пищеварительного тракта и способствуют формированию здоровой микробиоты кишечника. Это важно для правильной работы иммунной системы и регуляции массы тела.

Богатый состав антиоксидантов

Фейхоа богата антиоксидантами, в том числе фенольными соединениями и флавоноидами. Эти вещества помогают защитить клетки организма от окислительного стресса и свободных радикалов, что способствует профилактике хронических заболеваний, таких как рак и болезни сердечно-сосудистой системы.

Антиоксиданты также способствуют замедлению процессов старения и укреплению общего состояния организма.

В кожуре уровень антиоксидантов выше, чем в мякоти.

Источник калия

Фейхоа богата калием — сосудорасширяющим средством, способным снижать напряжение в кровеносных сосудах и артериях. Минерал также уменьшает напряжение сердечно-сосудистой системы, что очень важно для людей с повышенным артериальным давлением.

Нормализация веса

Чашка фейхоа около 200 г содержит всего 126 калорий. Благодаря низкой калорийности плод отлично подходит для тех, кто следит за фигурой. Высокое содержание клетчатки также способствует ощущению сытости, снижая общее потребление калорий.

Потенциальный вред фейхоа

Несмотря на богатый питательный состав, фейхоа может вызвать ряд нежелательных реакций.

Возможные аллергические реакции на фрукт

Фрукт противопоказан людям, склонным к аллергиям. Симптомы включают зуд, сыпь, отёки и затруднённое дыхание.

Ограничения в употреблении для людей с некоторыми заболеваниями

Людям с определёнными заболеваниями, такими как диабет или проблемы с желудочно-кишечным трактом, следует ограничить употребление фейхоа. Высокое содержание фруктозы в ягоде влияет на уровень глюкозы в крови. Это следует учитывать и людям с избыточной массой тела.

Вред в больших количествах из-за содержания пектинов

Пектин (группа полисахаридов), хотя и полезен для пищеварения, при чрезмерном употреблении может привести к неприятным симптомам, таким как вздутие живота и газообразование. Поэтому важно соблюдать умеренность при употреблении фейхоа.

Есть ли противопоказания?

Никаких противопоказаний при употреблении фейхоа нет, если, конечно, у вас отсутствуют проблемы со здоровьем.

С другой стороны, из-за содержащихся в плоде пектинов и других вяжущих веществ съесть продукт в большом количестве не получится.

Рекомендации по употреблению и хранению фейхоа

Дневная норма употребления фейхоа

Рекомендуется употреблять фрукт в умеренных количествах: примерно один-два плода в день. Это позволит получить все необходимые организму полезные вещества, не нагружая организм.

Правила выбора зрелых плодов

При выборе фейхоа обращайте внимание на её внешний вид.

Выбирайте фрукт, который по текстуре напоминает сливу или мягкую грушу. Мякоть должна быть кремового или коричневого цвета, зернистой и довольно плотной, кожура — зелёной без пятен.

Мякоть фейхоа легко темнеет (окисляется). После очистки окуните плод в солёный раствор или в воду со свежим лимонным соком.

Фрукт в основном едят свежим. Разрежьте его пополам и выньте мякоть ложкой, как будто едите киви.

Если плод ещё не созрел, оставьте его при комнатной температуре на несколько дней или положите в закрытый бумажный пакет. После созревания фейхоа можно хранить в холодильнике, но не более недели — затем качество начнёт ухудшаться.

Вы также можете сделать из сырых фруктов пюре и заморозить его для дальнейшего использования. Это упрощает приготовление смузи.

Способы приготовления и использования фейхоа в кулинарии

Фейхоа можно употреблять в сыром виде, добавлять в салаты, йогурты, десерты или использовать для приготовления джемов, варенья, смузи и соков.

Рецепты блюд с фейхоа

Салат с фейхоа и куриным филе

Ингредиенты:

фейхоа — 2 шт.;

отварное куриное филе — 200 г;

сладкий перец — 1 шт.;

красный лук — 1/2 шт.;

листья салата (руккола или айсберг) — 100 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сок половины лимона;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Фейхоа нарежьте тонкими ломтиками. Куриное филе нарежьте кубиками. Сладкий перец и красный лук нарежьте мелкими кубиками. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, добавьте листья салата. Заправьте салат оливковым маслом, лимонным соком, посолите и поперчите по вкусу, перемешайте и подавайте к столу.

Смузи с фейхоа

Ингредиенты:

фейхоа — 2 шт.;

банан — 1 шт.;

греческий йогурт — 1 стакан;

мёд (по желанию) — 1 ст. л.;

вода или сок — 1/2 стакана (по необходимости).

Приготовление:

Фейхоа очистите и нарежьте на кусочки. Банан нарежьте кольцами. Поместите все ингредиенты в блендер и перемешайте до получения однородной массы. При необходимости добавьте воду или сок для достижения желаемой консистенции. Подавайте сразу же, украсив по желанию кусочками фейхоа.

Варенье из фейхоа

Ингредиенты:

фейхоа — 1 кг;

сахар — 800 г;

сок одного лимона;

вода — 200 мл.

Приготовление: