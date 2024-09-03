Кардиолог раскрыла, как сохранить сосуды здоровыми после 50 лет

Чтобы сохранить сосуды здоровыми после 50 лет, нужно отказаться от вредных привычек, поделилась с «Вечерней Москвой» врач-кардиолог Алина Шарина. По ее словам, в этом поможет также регулярная физическая активность.

Ведение здорового образа жизни, отказ от курения и алкоголя способствует сохранению здоровья. Не стоит забывать, что курение увеличивает риск возникновения инфаркта и инсульта, — отметила врач.

Она добавила, что физическая активность улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов, что в свою очередь уменьшает риски инфаркта миокарда. Среди необходимых для этого аэробных упражнений — катание на велосипеде, ходьба и плавание, которыми нужно заниматься не менее 150–300 минут в неделю при умеренной активности или не менее 75–150 минут в неделю при интенсивных занятиях.

Кардиолог указала, что сокращение потребления соли, насыщенных жиров и трансжиров снижает риск возникновения сердечно-сосудистой патологии. Питание же лучше строить по принципу «гарвардской тарелки» с достаточным количеством овощей и фруктов.

Крайне важен и режим сна. Качественный сон помогает организму восстанавливаться и снижает уровень стресса, который негативно сказывается на состоянии сосудов, — подчеркнула Шарина.

Сердечно-сосудистые патологии на ранних этапах помогут выявить медосмотры и контроль артериального давления, а также уровня холестерина и глюкозы в крови, подытожила специалист.

Ранее врач кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн предупредила, что мочегонные препараты и антибиотики могут оказывать пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему и иметь побочные эффекты. Эксперт указала на опасность для сердца противовоспалительных средств, антибиотиков, лекарств от аритмий и других кардиологических препаратов, а также противовирусных и противоопухолевых лекарств.