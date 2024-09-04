Эксперты Роспотребнадзора назвали Топ-5 семечек, снижающих холестерин

Повышенный холестерин – угроза для сердечно-сосудистой системы. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие семена помогут снизить его уровень в крови и защитить свое здоровье.

Повышенный холестерин – угроза для сосудов. Он имеет свойство накапливаться на стенках сосудов, что приводит к атеросклерозу. В результате возрастает риск инсульта и инфаркта.

По словам экспертов Роспотребнадзора, есть действенный метод снижения холестерина, используя семена растений. Так, в проекте «Здоровое-питание.рф» они рассказали о пользе семян льна. В них содержится до 110% от суточной нормы витамина В1. Также семена богаты Омега-3, альфа-леноленовой кислотой и аргинином. Они поддерживают здоровье артерий, всей сердечно-сосудистой системы, а также укрепляют иммунитет.

Поэтому эксперты советую добавлять семена льна в каши, йогурты и печь с ними хлеб.

Тыквенные семечки богаты магнием, что благотворно сказывается на сердечной мышце. Кроме того, в них высокое содержание кремния, фосфора, железа, марганца, цинка, а также калия, витамина Е, РР. Поэтому тыквенные семечки заметно снижают уровень холестерина в крови, участвуют в кроветворении, мешают образованию тромбов и даже выводят из организма некоторые виды паразитов.

Но у семечек есть один недостаток – они очень калорийные, поэтому злоупотреблять ими эксперты не советуют.

Семена тмина оказывают антиоксидантное действие, выводя из организма тяжелые металлы и продукты окисления. Кроме того, они противоаллергенные, поэтому есть их можно без опаски.

Сезамин, содержащийся в кунжуте, участвует в борьбе со старением клеток. Кроме того, эти семена помогают улучшить работу мозга, повышают концентрацию внимания, нормализуют сон и работу ЖКТ.

Семена подсолнечника содержат большое количество витаминов Е, В1, В6, В9 и РР, а также макроэлементы. Они компенсируют дефицит Омега-3 и считаются особенно полезными для женщин в положении.

Ранее эксперты рассказали, какие полезные блюда можно приготовить с помощью семян.

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