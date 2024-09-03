Как пищевые привычки в детстве сказываются на фигуре мужчин

По словам бариатрического хирурга Бекхана Хациева, родителям особенно тщательно нужно следить за рационом мальчиков. Если в детском возрасте у них разовьются неправильные пищевые привычки, во взрослой жизни они будут страдать от ожирения.

© runews24.ru

Одна из основных причин ожирения у мужчин – нарушения пищевого поведения в детстве. Об этом рассказал бариатрический хирург Бекхан Хациев.

Он отметил, что в последние годы доля мужского населения с лишним весом растет. Так, сегодня она составляет 52,4%. При этом лишний вес их начинает беспокоить раньше, чем женщин – в возрасте 30-34 лет.

В разговоре с «Лентой.ру» Хациев отметил, причина набора лишнего веса впереизбытке калорий. То есть, человек есть больше калорий, чем тратит за день. При этом предпочтение отдается фастфуду, полуфабрикатам, сладким напиткам и жирной еде.

Эта привычка, которая сохранилась с детского возраста, считает Хациев. Если ребенок привыкает есть калорийную пищу, то и во взрослой жизни у него сохранятся эти пищевые привычки.

«Если у ребенка еще в юношестве наблюдался лишний вес, то он с высокой вероятностью сохранится и во взрослом возрасте», — рассказал Хациев.

При этом попытки сбросить лишние килограммы могут быть безрезультативными, так как метаболизм изменен настолько, что даже при снижении калорийности пищи вес будет стоять на месте. Зато коррекция веса на этапе набора может дать хороший результат.

В то же время при ожирении Хациев советует посетить врача, чтобы провериться на наличие диабета второго типа.