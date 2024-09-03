Компот, морс или свежевыжатый сок: врач ответила, что полезнее

Диетолог Стеценко: морс полезнее компотов и безопаснее свежевыжатого сока. Многие считают, что самый полезный напиток — тот, что вы приготовили сами. Отчасти это правда — вы сами определяете состав, а значит, можете как минимум снижать количество вредных добавок. Из популярных напитков, которые люди делают сами, выделяется морс. В отличие от сока он не «обжигает» желудок кислотой и содержит намного больше витаминов, чем компот.

Cвежевыжатый сок: витамины и сахар

Сок сохраняет витамины после и быстро усваивается. Но врач-диетолог центра «CMD Домодедово» Екатерина Стеценко посоветовала делать соки с мякотью:

«Когда выжимаем сок, удаляем клетчатку. В стакане получаем много витаминов и сахара. Организм не получает клетчатку, которая насыщает и снижает уровень холестерина», — объяснила врач.

Кому быть осторожным с соками

С соками нужно быть осторожными людям людям с проблемами желудка: фруктовые кислоты и природный сахар в свежевыжатом соке раздражают слизистую ЖКТ.

Также соки не рекомендуют тем, у кого нарушен обмен углеводов, потому что они вызывают скачки сахара.

Как пить соки

Врач посоветовала пить сок не на голодный желудок, лучше после завтрака или обеда. Начинать лучше с 50 мл дважды в день.

Компот: вкусный, но не самый полезный

Компот — это десертный напиток из фруктов или сухофруктов. На литр воды идёт 300–400 г фруктов и до 7 ложек сахара.

Проблема компота — долгая варка. За 20 минут теряется:

80% витамина E;

85% витамина B1;

90% витамина C;

98% фолиевой кислоты.

«Чтобы сохранить витамины, кладите фрукты в уже кипящую воду», — посоветовала Стеценко.

Кому надо быть осторожнее с компотом

Компот может навредить диабетикам из-за сахара, а также людям с больным желудком — кислые ягоды могут вызвать боль.

Морс: мягкий и диетический

Морс варят из перетертых ягод. Стеценко в беседе с порталом «Здоровое питание» назвала его диетическим напитком. Польза зависит от количества сахара и вида ягод.

Польза разных морсов:

брусничный улучшает аппетит;

клюквенный помогает при простуде и проблемах с почками.

«Морс не обжигает желудок кислотой, как другие напитки. Но детям до полугода его нельзя — может быть аллергия», — добавила диетолог.

Ранее врач-терапевт Елена Устинова рассказала, какие напитки помогают улучшить обменные процессы. Если любите имбирь, вам повезло.