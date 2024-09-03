Эксперт назвала способы не набрать вес осенью

Чтобы не набрать вес осенью, нужно уменьшать объем пищи с повышением ее плотности и есть поменьше простых углеводов, поделилась с «Газетой.Ru» специалист по питанию и фитнес-тренер Ксения Курманчук. По ее словам, в осенний период нельзя забывать о тренировках в зале или дома.

Уменьшайте объем еды при повышении ее плотности, повышайте долю белков и сложных углеводов, включайте в рацион полезные жиры — орехи, семена и рыбу. По сравнению с летом стоит уменьшить количество простых углеводов, вроде сладостей и выпечки, пересмотреть подход к закускам и выбирать менее калорийные, — отметила тренер.

Она добавила, что в осенний период нужно употреблять клетчатку, которая содержится в овощах, фруктах и зелени, для того чтобы улучшить пищеварение и быстрее чувствовать насыщение. К тому же лучше составлять меню на неделю заранее — так можно избавиться от внезапных перекусов и следить за калорийностью блюд.

Чтобы не поправиться, нужно поддерживать физическую активность. Для этого подойдут домашние тренировки или занятия на свежем воздухе в одежде по погоде, прогулки пешком, йога или легкое кардио. Необходимо следить за режимом дня и высыпаться, подчеркнула Курманчук.

Осенью необходимо пить несколько литров воды в сутки. Стоит также обратить внимание на травяные чаи и иные теплые некалорийные напитки, подытожила специалист.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова рассказала, что осенью подорожают кондитерские изделия, шоколад, мука и сухие молочные продукты. По ее словам, на овощи, арбузы и дыни цены упадут.