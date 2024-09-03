Клюкву признали ягодой, способной очистить сосуды

Врачи назвали ягоду, которая помогает снизить риск смерти на 31% от болезней сосудов, а также укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительный эффект и защищает от рака.

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Названа ягода, которую можно считать чемпионом по своим полезным качествам. Так, по словам телеврача Елены Малышевой, в клюкве содержатся витамины и микроэлементы, способные снизить риск смерти на 31%. По этой причине полезные свойства клюквы даже признаны официальной медициной.

В эфире программы «Жить здорово» Малышева напомнила, что клюква оказывает противомикробное свойство. Она стимулирует работу выделительной системы, поэтому, например, вызывающие цистит бактерии, попав в организм, не могут прикрепиться к слизистой мочевого пузыря.

Поэтому клюква используется при лечении цистита и уретрита, рассказал соведущий Малышевой иммунолог Андрей Продеус.

Помимо прочего, высокое содержание витамина С помогает клюкве улучшить состояние сосудов. Поскольку они становятся более эластичными, улучшает кровоток. В результате снижается риск ухудшения зрения, болезней сердца.

Еще одна особенность клюквы, о которой рассказала Малышева, способность снизить вероятность рака. Благодаря антоцианам, ягода помогает бороться с раковыми клетками, резюмировала врач.

При этом специалисты отметили, что полезнее всего есть ягоды в свежем виде. Так организм получит до 8 суточных норм витамина С. В 100 гр сушеной клюквы 6 суточных норм, в замороженной — 4 суточной нормы.

Также последнее исследование выявило, что клюква богата полифенолами и олигосахаридами, которые способствуют микробной активности в кишечнике.

А специалисты из Бостонского университета отмечают растущую с каждым годом среди населения антибиотикорезистентность. По их мнению, бороться с этой тенденцией может помочь клюква.