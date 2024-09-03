Врач назвала норму сна, необходимую для хорошего самочувствия

Оптимальным для хорошего самочувствия является сон продолжительностью восемь часов, рассказала «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова. По ее словам, это норма и для детей, и для взрослых.

Это если мы говорим про подростков, то в какие-то периоды жизни норма сна может, конечно же, увеличиваться и до восьми, и до 10 часов, и это все считается вариантом нормы, — указала терапевт.

Она добавила, что идеального количества сна не существует, несмотря на признанный восьмичасовой стандарт. Некоторым людям достаточно «четырех наполеоновских часов», но обычно это не так.

И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий, — подчеркнула врач.

При этом во время активного восстановления организма, к примеру после заболеваний и серьезных физических или умственных нагрузок, человеку может потребоваться больше сна, чем в обычные дни, подытожила Устинова.

Ранее врач-невролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Марина Филиппова рассказала, что полное отсутствие снов может свидетельствовать о нарколепсии, апноэ, тревожно-депрессивном расстройстве, зависимости, раке и так далее. По ее словам, в случае кошмаров или отсутствия снов лучше проконсультироваться со специалистом.