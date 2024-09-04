Диетолог рассказала о пользе картофеля для худеющих

Желающим похудеть можно добавлять в рацион отварной или запеченный в мундире картофель, он надолго сохраняет чувство сытости и замедляет накопление жира. Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

«В картофеле содержится резистентный крахмал, который обладает противоопухолевым действием, снижает уровень «плохого» холестерина в крови и способствует появлению чувства сытости. По некоторым данным, он также препятствует накоплению жира. Количество резистентного крахмала зависит от температуры блюда: в горячих клубнях его около 7%, а в охлажденных почти в два раза больше – 13%. Картофель также является хорошим источником высококачественных углеводов. Многие современные исследования сейчас показывают, что он может быть даже более полезным, чем рис или очищенные зерновые продукты», – сказала она.

Врач также отметила, что в картофеле много калия и витамина С, при этом практически нет жира, а калорийность его составляет всего 88 ккал на 100 гр. Кроме того, это продукт содержит белки с редким для растений набором незаменимых аминокислот и широким спектром минералов.