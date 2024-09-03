Сомнолог рекомендовал заменить снотворное молоком

Потребление молока на ночь может способствовать хорошему засыпанию и сну. Об этом рассказал сомнолог Александр Калинкин в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

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"В молочных продуктах есть предшественники мелатонина. Поэтому оно (молоко. — Прим. ред.) помогает засыпанию. Плюс оно устраняет дегидратацию, то есть недостаток жидкости в организме, который негативно влияет на сон", — сказал специалист.

Также сомнолог отметил, что для эффекта сонливости можно потреблять и другие молочные продукты, например сыр. Если нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то улучшить качество сна можно с помощью чеснока или лука, добавил Калинкин.

При этом специалист подчеркнул, что засыпание с помощью алкоголя принесет неблагоприятные последствия для здоровья. По его словам, спиртное воздействует на рецепторы, благодаря чему сонливость возникает быстро. Однако метаболизация алкоголя заканчивается примерно в середине ночи, что вызывает резкое пробуждение.

До этого доктор Майор Фигура рассказал, что, если человек не может заснуть в течение 30 минут, находясь в кровати, то ни в коем случае нельзя оставаться в лежачем положении. Как считает специалист, это временная бессонница происходит из-за того, что мозг еще слишком активен.