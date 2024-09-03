Раскрыто идеальное время для медицинского обследования

Идеальным временем для медицинского обследования является двухнедельный отпуск, заявил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, можно посетить всех врачей, сдать анализы и пройти диагностические процедуры. Он подчеркнул, что отсутствие спешки и рабочего стресса позволит внимательнее отнестись к рекомендациям медиков.

Двухнедельный отпуск — это идеальное время, чтобы заняться своим здоровьем. Можно без лишней спешки посетить всех специалистов, сдать анализы, пройти диагностические процедуры, не беспокоясь о работе. Не надо отпрашиваться. В отпуске проще составить оптимальный график посещения врачей и прохождения процедур, не надо втискивать все в один день, как во время диспансеризации, — сказал Русяев.

Юрист отметил, что отпуск — это отличная возможность посетить не только поликлинику по месту жительства, но и другие медицинские учреждения. По его словам, можно спокойно сходить в частные клиники, если какие-то услуги недоступны в госучреждениях, или записаться на прием к узким специалистам, к которым обычно большие очереди.

В заключение хочется отметить, что забота о здоровье — это инвестиция в ваше будущее. Регулярные медицинские обследования помогают выявить проблемы на ранней стадии, когда их легче и дешевле лечить, — добавил Русяев.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, что ультразвуковое исследование сонных артерий и тонометрия могут помочь выявить новообразования в головном мозге и глаукому на ранних стадиях. По ее словам, полезным также является простое измерение уровня сахара в крови, так как оно может помочь диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы.