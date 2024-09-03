Вода с семенами чиа оказалась полезна для снижения веса

В последние годы семена чиа называют суперпродуктом. Но что же в них такого особенного?

По словам Андреа Соарес, зарегистрированного диетолога, специализирующегося на спортивном питании, контроле веса, диабете и оздоровлении в Top Nutrition Coaching, семена чиа приносят множество пользы для здоровья. Они содержат большое количество белка, клетчатки, омега-3 жирных кислот, магния и кальция. При добавлении в воду эти семена набухают, образуя гелеобразную консистенцию. Благодаря этому такой напиток содержит мало калорий и очень полезен.

Одна из причин, по которой вода с семенами чиа привлекает внимание, — это высокое содержание в ней клетчатки. Всего в 30 мл семян — около 10 г клетчатки. Эта клетчатка впитывает воду, расширяясь в желудке и заставляя вас чувствовать себя сытым дольше.

Также семена чиа помогают регулировать уровень сахара в крови. Всё потому, что они замедляют усвоение углеводов. Это позволяет уменьшить накопление жира в организме.

Вода с семенами чиа может стать отличным дополнением к диете для похудения. Но для получения лучших результатов нужно не забывать и о физических упражнениях.

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