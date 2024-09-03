Доктор перечислил продукты, которые нужно убрать из рациона

Рацион питания играет основополагающую роль в здоровье человека. Поэтому д.м.н., профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов советует отказаться от соленого и сладкого.

От того, что человек употребляет в пищу, зависит его здоровье. По словам эксперта, сотрудника Университета РОСБИОТЕХ Владимира Попова, самую серьезную опасность для здоровья несет соль и сахар.

«Соль повышает кровяное давление, а сахар и насыщенные жиры способствуют развитию хронического воспаления и атеросклеротического повреждения сосудов», - рассказал Попов в разговоре с РИА Новости.

По этой причине эксперт посоветовал минимизировать употребление сладких газировок, тортов, пирожных, готовых десертов. Также стоит ограничить употребление майонеза, кетчупа, заправок для салатов, белого хлеба и пакетированных соков.

Все эти продукты увеличивают риск инсульта, объяснил Попов.

Что касается соли, ее много в фастфуде и полуфабрикатах. Помимо этого, продукты этой категории содержат сахар, трансжиры, загустители, ароматизаторы, эмульгаторы и консерванты. Из этого следует, что чипсы, сухарики, готовые завтраки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, замороженные пицца и консервы – вредная и опасная для здоровья еда.

Попов считает самой полезной средиземноморскую диету, которая состоит из морепродуктов, овощей и фруктов, но практически исключает красное мясо. Такое питание благотворно сказывается на здоровье сердечно-сосудистой системы, объяснил специалист.