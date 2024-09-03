Продукты для завтрака, которые улучшат уровень сахара в крови

Питательный завтрак с большим количеством белка и клетчатки помогает уменьшить колебания уровня глюкозы в крови в течение дня. Это снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, ожирения, диабета 2 типа.

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Вот какие продукты на завтрак считаются лучшими для снижения уровня сахара в крови.

Греческий йогурт с цельнозерновой гранолой. Греческий йогурт содержит много белка, поэтому хорошо насыщает. Благодаря его сочетанию с гранолой вы получите клетчатку и медленноусвояемые углеводы. Добавьте сверху немного ягод, и у вас получится полноценный завтрак.

Яйца. Они дают универсальный и высококачественный белок.

Ягоды. Хоть они и сладкие, они всё равно полезны для контроля уровня сахара в крови. Связано это с тем, что в ягодах много клетчатки, антиоксидантов, витаминов и минералов. При регулярном употреблении эти продукты улучшают уровень глюкозы в крови, холестерина и артериального давления.

Творог и помидоры на цельнозерновом тосте. В цельнозерновых продуктах клетчатки больше, чем в обычных. Творог богат белком, а из помидора вы получите фитонутриенты.

Фисташки. Они дают сбалансированную смесь белка, ненасыщенных жиров и клетчатки.

Арахисовое масло. В первую очередь оно представляет собой жир и белок, которые замедляют усвоение углеводов.

Авокадо. Этот фрукт богат полезными ненасыщенными жирами и клетчаткой.

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