Постоянство и баланс: что помогло людям избавиться от лишнего веса

Набрать вес в области живота так просто, а вот сбросить — не особо. Авторы издания Eat This, Not That собрали лучшие советы по сжиганию жира на животе.

Соблюдайте диету с высоким содержанием белка. Пользователь TikTok wellbyuba отметил, что ему удалось избавиться от жира на животе за четыре месяца в том числе благодаря употреблению большего количества белка и овощей. Другой пользователь improvingwkarla посоветовал добавить больше белка к завтраку. По словам диетолога Эми Гудсон, белок помогает уменьшить тягу к еде, ускорить обмен веществ, повысить чувство сытости, сохранить мышечную массу при снижении веса.

Повысьте общий уровень активности. Убедитесь, что вы в день проходите не менее 10 тысяч шагов, говорит improvingwkarla из TikTok. Гудсон добавляет, что если вы станете больше ходить в течение дня, подниматься по лестнице, то увеличите количество сжигаемых калорий.

Поддерживайте водный баланс организма, употребляя правильные жидкости. Важно пить много воды и остерегаться газировки, фруктовых соков, сладких кофейных напитков. Гудсон отмечает, что употребление большого количества жидкости ускоряет метаболизм, помогает пищеварению, насыщает и снижает общее потребление калорий. Также известно, что употребление слишком большого количества сахара связано с жиром на животе.

Займитесь видами деятельности, снижающими уровень стресса. Например, йогой. emshel из TikTok говорит, что она помогает пищеварению, расслабляет, улучшает сон. Гудсон также отмечает, что хронический стресс способствует повышению уровня кортизола в крови. Он может усилить аппетит, способствовать накоплению жира в области живота. Может помочь справиться со стрессом и медитация.

Разработайте постоянную программу тренировок, которой будете придерживаться. Сжигать калории и снизить общий уровень жира в организме помогут кардиотренировки: бег, плавание и езда на велосипеде. Силовые же тренировки наращивают мышечную массу, повышают метаболизм, способствуют общей потере жира.

