Холодно и негигиенично: почему не стоит спать без одежды

Сон без одежды может спровоцировать развитие простуды и переохлаждение мышц, заявил НСН Владимир Ковальзон.

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Сон в пижаме или ночной рубашке более привычен и комфортен с учетом российского климата, рассказал в беседе с НСН председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

Кандидат психологических наук, сомнолог Алексей Мелехин ранее сообщил, что те, кто спят без одежды, имеют более высокую самооценку. Кроме того, пары, которые спят обнаженными, более счастливы в отношениях, поскольку контакт способствует выработке окситоцина. Однако Ковальзон заявил, что отсутствие пижамы – это не гигиенично.

«Ночная рубашка или пижама может нарушать кровообращение, что нехорошо, лучше выбирать свободные варианты, которые не стесняют движения, важно найти удобный вариант. Идеальная гигиеническая обстановка в спальне - это прохладная температура воздуха, легкое одеяло высокая подушка и легкая пижама или ночная рубашка. Человек должен спать в ночной рубашке, в пижаме. Так всегда спят цивилизованные люди, это веками известный способ. Спать голым, как показывают в голливудских фильмов, негигиенично. Кроме того, там часто стоит жаркая погода, а в наших условиях это неприменимо. У нас в основном прохладная погода, мы спим под одеялами, если мы приоткрываем форточку, то в комнате холодно», - сказал он.

Как добавил собеседник НСН, отсутствие пижамы может спровоцировать развитие ОРВИ.

«Если вы спите голыми и раскроетесь во сне – можете простудиться либо охлаждение части тела приведет на утро к воспалению лопатки или шеи. Не нужно спать голым. Летом, в очень жаркие дни приходилось поступать подобным образом, но это скорее исключение. В этом году подобная погода наблюдалась всего пару недель», - подытожил он.

Ранее главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Любовь Дроздова рассказала, что недосып провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирение и нарушение психоэмоционального состояния, передает «Радиоточка НСН».