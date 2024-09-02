Тренер рассказал, зачем беременным ходить в бассейн

Директор Клуба спортивного плавания «Дельфин», тренер Каролина Калиниченко рассказала, что занятия плаванием способствуют укреплению мышечного корсета. Об этом сообщает издание Pravda.Ru со ссылкой на NewsInfo.Ru.

© Вести Подмосковья

Особенно плавание полезно для беременных.

«Женщинам в положении нужно плавать, если нет противопоказаний. Это облегчит процесс родов. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, проконсультироваться с вашим лечащим врачом», – отметила эксперт.

По ее мнению, плавание также поможет облегчить боль от протрузий, грыж, искривления позвоночника. Такие проблемы занятиями не вылечить, но облегчить их симптомы можно. Кроме того, тренер уверена, что плавание – наиболее здоровый вид спорта, который поможет поддержать мышцы в тонусе.