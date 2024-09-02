Диетолог напомнил о важности спорта и правильного питания в сезон простуд

Диетолог Лидия Ионова объяснила, что необходимо добавить в рацион для поддержки иммунитета. При этом следить за питанием нужно регулярно, вне зависимости от сезона, сообщает издание «Вести Московского региона».

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«Важно, чтобы в рационе всегда присутствовали продукты, являющиеся источниками витаминов. Это не только овощи и фрукты. Сюда входят злаки, которые содержат сложные углеводы. Например, это гречка, овсянка. Надо есть нежирное мясо, которое содержит витамин B12», — сказала диетолог.

По ее словам, стоит употреблять цельную здоровую пищу, а не переработанную. Также не должно быть дефицита физической активности. Все это поможет организму легче перенести сезон простудных заболеваний.