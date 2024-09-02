Ускоряют старение: какие блюда стоит исключить из рациона

Нейробиолог Роберт Лав поделился блюдами, которые стоит исключить из рациона, в своем личном блоге. Если вы стараетесь придерживаться принципов здорового питания — переживать не о чем, а вот любителям фастфуда стоит задуматься. По мнению ученого, отказаться во имя молодости и здоровья нужно прежде всего от картофеля фри и хот-догов.

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«Соль обезвоживает кожу. Обезвоживание — одна из основных причин преждевременного старения кожи», — отметил эксперт. А картофель фри содержит немало соли.

Кроме того, картофель фри готовят на масле во фритюре. Такой способ может привести к образованию конечных продуктов гликирования (КПГ), которые способствуют воспалению в организме и окислительному стрессу, то есть увеличивают риск диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний печени. Хот-доги, по словам специалиста, и другие мясные полуфабрикаты содержат сульфиты — химические вещества, которые также «могут обезвоживать кожу» и вызывать преждевременное старение.

Обработанное мясо, как правило, содержит много насыщенных жиров, которые также могут способствовать воспалению. Так что если к сосиске добавить большую белую булочку и соусы — здоровее это блюдо не становится. Доказано, что чрезмерное потребление мясных полуфабрикатов связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями, колоректальным раком и другими проблемами со здоровьем.