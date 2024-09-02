Врач рассказал о неочевидной пользе арбуза

Арбуз получил своё название от слова «харбюза», что в иранских языках означает «огромный огурец». Плод обладает массой полезных свойств — у него целебны даже корка и семечки. Об этом рассказала врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсун. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты».

© РИА Новости

Помимо легкоусвояемого сахара (5,5–13%) арбуз богат аминокислотами, макро- и микроэлементами, витаминами. В спелых семенах содержится до 25% жирного масла, аналогичного миндальному. Плод оказывает сильное мочегонное действие, но не раздражает почки и мочевыводящие пути, а также препятствует образованию и способствует выведению камней и песка. Он полезен при анемии. Арбуз показан при заболеваниях печени, интоксикациях, вялом пищеварении, запорах. Он ускоряет выведение холестерина и нормализует липидный состав крови. Полезен арбуз при подагре и артритах и болезнях кожи.

Свежая и сушёная корка плода — сильное диуретическое и желчегонное средство. Порошок из неё используют при острых и хронических гепатитах, холестазе, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, острых и хронических холециститах. Растёртые с молоком семена арбуза применяют при маточных кровотечениях. Измельчённые и смешанные с водой семечки помогают в борьбе с гельминтами.

Гастроэнтеролог назвал максимально допустимую порцию арбуза и дыни в день.