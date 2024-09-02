Как правильно пить кофе, чтобы похудеть

Сразу несколько исследований подтверждают, что кофе может помочь вам похудеть. В первую очередь за эффект отвечает основной активный ингредиент напитка — кофеин, который стимулирует обмен веществ. Он способен повысить метаболизм в состоянии покоя на 3-11% процентов, а значит, организм будет сжигать больше калорий. И наконец, согласно исследованию ученых из Нидерландов, кофеин может стимулировать выделение жирных кислот из жировой ткани. И все же следует помнить, что норма для взрослого человека — не более 3-4 чашек кофе в день.

Если вы хотите, чтобы кофе способствовал стройности, важно учесть несколько нюансов. Во-первых, не стоит ждать эффекта, если вы привыкли пить кофе с молоком и сахаром. В таком случае плюсы едва ли способны затмить минусы в виде лишних калорий. Во-вторых, кофеин не отменяет необходимости сбалансированно питаться. В-третьих, лучшее время для кофе — незадолго до тренировки. Употребление кофе перед физическими нагрузками может улучшить спортивные результаты — в итоге сжигается больше калорий.