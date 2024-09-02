Три повода заменить презерватив прямо во время секса

По мнению экспертов, одного презерватива для полового акта может быть не достаточно. Во-первых, на ультратонком материале может негативно сказаться длительное трение, поэтому менять средство контрацепции на новое рекомендуется каждые 30 минут.

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«Если вы занимаетесь сексом уже полчаса и не готовы остановиться, смените презерватив», — объяснил фармацевт Нил Патель в беседе с NY Post.

Во-вторых, если в процессе интима у мужчины на время пропала эрекция либо длительная пауза произошла по любой другой причине — также требуется замена.

«Если после продолжительной паузы в сексуальной активности вы начинаете снова, рекомендуется сменить презерватив, чтобы сохранить эффективность на протяжении всего сеанса», — рассказала медсестра Лиана Байшаули в беседе с изданием.

Медики говорят, что мужчинам следует надевать презерватив перед вагинальным, оральным или анальным сексом и советуют надевать новую резинку, если вы переходите с одного вида секса на другой. И наконец, третий повод, который достаточно очевиден, — если вы переходите с одного вида секса на другой, каждый раз мужчина должен надевать новый презерватив.