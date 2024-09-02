В Роспотребнадзоре перечислили полезные свойства орехов

Орехи снижают концентрацию плохого холестерина и риск развития коронарной недостаточности, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на Роспотребнадзор. По словам специалистов, также орехи богаты аминокислотами и полезными элементами.

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Эксперты объяснили, что в орехах содержатся витамины группы В1, В2, РР и Е, магний, железо, калий, марганец и фосфор. Также в этом продукте большое содержание жиров, поэтому орехи обладают высокой пищевой ценностью.

Чтобы все полезные вещества усваивались, лучше всего есть орехи небольшими порциями несколько раз в неделю, отметили в ведомстве. Их можно сочетать с мясными блюдами, кисломолочными продуктами, молочными кашами или десертами. Однако покупать орехи рекомендуется в промышленной упаковке и только в местах санкционированной торговли.

"Если вам необходимо купить очищенные орехи, берите объемные, издающие хруст ядра. От вялых и сморщенных орехов лучше отказаться. Дома продукт следует хранить в герметичной таре в сухом месте", — добавили специалисты.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что в кукурузе содержатся полезные для организма витамины и минералы. По их словам, этот злак — один из древнейших на земле, его начали выращивать около девяти тысяч лет назад.