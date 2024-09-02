Топ трав для оздоровления и вкусных зимних чаев

Осень не за горами — стоит заранее подумать об укреплении иммунитета и общем оздоровлении. А помогут в этом лекарственные растения, которые нужно успеть собрать. Как правильно это сделать, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

© Вечерняя Москва

Неожиданная жара подхлестнула позднецветущие растения, они скоро отцветут, так что поспешите. А собирать сейчас есть что! В первую очередь стоит обратить внимание на цветущие в августе-сентябре растения, ведь в цветках содержится множество полезных веществ (витаминов, минералов и другого). Не менее полезными свойствами обладают и плоды растений. Но некоторые из них начнут созревать только в сентябре-октябре, так что со сбором сырья мы пока не заканчиваем! Сбор целебных трав нужно проводить в хорошую погоду, утром, после высыхания росы. Растения нужно срывать руками или срезать острым секатором, не вырывайте их с корнем (если, разумеется, нет нужды в их корнях). Следующее важное правило: растения не сушат на солнце, нужна хорошо продуваемая тень. Например, можно натянуть под потолком веревочку и развесить на ней растения в букетиках или одиночно.

Если погода влажная, стоит воспользоваться вентилятором или сушилкой для овощей и фруктов: трава легко отсыревает, нельзя дать ей покрыться плесенью. Кстати, использование электросушилки дает хороший и быстрый результат, травы высыхают быстро, важно потом дать ей остыть и убрать в герметичные емкости. Для хранения трав используют стекло, бумажные пакеты, жестяные банки и пластиковые контейнеры. Если есть возможность выбирать, остановитесь на том, что для вас наиболее удобный вариант, но учитывайте, что бумага не сохранит траву во влажном помещении. В стекле сырье сохраняется лучше, но не держите его на свету. Хранятся травяные и плодовые заготовки обычно до следующего сезона, если только не отсыревают. Порченые травы никакой пользы вашему здоровью не принесут, выбрасывайте их без сожаления.

Душица понизит давление

Чай из душицы оказывает благотворное действие на нервную систему, снимает спазмы в животе, снижает давление, помогает при простуде.

Лопух оздоровит волосы

Всем известный приставака-лопух (репейник) не просто любитель проехаться куда-нибудь, прицепившись к одежде или шкуре животного. Он великий лекарь. Посушите его корни, это просто прекрасное средство для укрепления волос.

Облепиха залечит язвы

Раннеспелые сорта садовой облепихи богаты витаминами С, Р, бета-каротином, сахарами, дубильными веществами. Отвары из ягод применяют при экземе, псориазе, тонзиллите. Широкое применение у облепихового масла: им лечат волосы, кожу, его пьют и при желудочных проблемах.

Шиповник поборет простуду

Ягоды шиповника обладают общеукрепляющими и тонизирующими свойствами, содержат большое количество витамина С. Шиповник пьют при простудах и болезнях печени и желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет на работу сердечнососудистой системы, печени, является мощным желчегонным и мочегонным средством.

Мята устранит изжогу

Огромное количество эфирных масел, дубильные вещества и флавоноиды делают мяту волшебницей: она заживляет раны, снимает боль, устраняет тошноту и изжогу. Отвары из мяты пьют в качестве успокаивающего средства, при воспалительных процессах в ЖКТ.

Боярышник поможет сердцу

В зависимости от степени зрелости заготавливают ягоды в августе или сентябре. В них много витаминов А, К, С, Е, В, эфирных масел, органических кислот. Растение способно понижать давление, нормализует сердечную деятельность. Ягоды настолько активны, что, прежде чем применять их, посоветуйтесь с врачом.

Девясил добавит сил

Девясил многие растят на «лекарственных» клумбах. В возрасте двух-трех лет его корневища достигают максимума сил. Тогда их выкапывают, часть растения оставив на будущее, и используют как мощное отхаркивающее, противоглистное, кровоостанавливающее и мочегонное средство.

Эстрагон задержит старость

Не полностью извели эту пряность на засолку? Отлично. Чай с добавлением эстрагона благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, снимает головную боль, успокаивает, хорошо влияет на работу женской мочеполовой системы, борется с первыми признаками простуды, укрепляет иммунитет и даже замедляет возрастные изменения.

Календула поднимет иммунитет

Полезные свойства календулы известны всем: настои и отвары применяют для лечения ран и ожогов, язв, порезов, ими полощут рот при стоматите, лечат гастрит, болезни сердца и двенадцатиперстной кишки. У календулы широчайший спектр действия, в ярких ее цветках содержатся эфирные масла, витамины, калий, кальций, магний, железо, цинк, медь, молибден и селен. С календулой вкусно пить чай! Она в целом поднимает иммунитет.

Пижма прогонит чужих

Да-да, вы правильно поняли. А какие они нам — родные?! Настой цветков пижмы оказывает мощное противоглистное, противовоспалительное, желчегонное и антимикробное действие. Применяется в качестве антигельминтного средства при аскаридозе.

Валериана успокоит нервы

Это растение понижает давление, успокаивает нервную систему, снимает спазмы мышц и сосудов. Валериану используют при сильных сердцебиениях, болях в сердце. Собирают ее корневища: растение выкапывают, корневища моют и сушат, можно их нарезать на кусочки.

Хмель улучшит сон

Симпатичные шишечки хмеля, чья мощная лиана поднимается вверх по опорам на несколько метров, не просто симпатичное украшение — это помощник для тех, кто не спит... В соплодиях содержатся эфирные масла, воск, камедь, горечи, дубильные вещества, многие витамины. Средства на основе хмеля принимают при бессоннице, нервном переутомлении, а также его настоями лечат экзему и многие кожные воспаления. Кстати, шишечки можно посушить и положить в марлевую подушку. Кладите ее рядом с собой перед сном — помогает!

Василек заживит раны

Лепестки, что обрамляют «корзинку», у василька по-настоящему волшебные: их настои и отвары обладают потогонным, жаропонижающим, мочегонным, желчегонным и антимикробным свойствами. Растение заживляет раны, можно протирать его настоем лицо при акне. Некоторые считают, что настои василька улучшают пищеварение.

ЧТО СОВЕТУЕТ ЛУНА

30 августа — прекрасный день для сбора корней и корневищ.

1, 2, 12, 20, 29 сентября также советуют собирать корни и корневища.

7, 14, 16, 22, 24 сентября считаются оптимальными для сбора верхних частей растений, веток, побегов, листьев и цветков.

9 и 27 сентября — лучшие дни для сбора плодов.

3 и 18 сентября не рекомендуется заниматься сбором трав и плодов, остальные дни в сентябре считаются нейтральными.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО РОМАШКУ

В конце августа и до середины сентября можно также собирать донник лекарственный, душицу, одуванчик, синюху голубую, крушину слабительную, пижму обыкновенную, полынь горькую, ромашку лекарственную и душистую, рябину, ольху, тысячелистник обыкновенный.