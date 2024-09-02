Врач перечислила снижающие уровень холестерина орехи

Регулярное употребление некоторых орехов помогает снизить уровень холестерина. Также они могут помочь улучшить состояние кожи и похудеть.

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Как рассказала врач-эндокринолог, терапевт сети "Клиника Фомина" в Уфе Арина Разагатова, снизить уровень холестерина помогают орехи макадамии и кешью. При этом кешью способствуют уменьшению количества жира и увеличению мышечной массы.

Также в одном из исследований было установлено, что две порции миндаля уменьшают усталость после тренировки. А ежедневное употребление миндаля сглаживает морщины.

Кроме того, врач добавила, что, по мнению ученых, перекусы орехами помогают избежать переедания и набора веса, улучшают работу сердца, головного мозга и снижают риск многих хронических заболеваний, передает "Газета.Ru".