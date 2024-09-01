Биолог рассказал о полезных свойствах лисичек

Грибы обладают большим количеством полезных свойств, но при этом считаются тяжелой пищей. Однако есть гриб, в составе которого обнаружено горькое вещество с антибактериальными свойствами.

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"Лисички обладают не только антипаразитарными, но и, по некоторым данным, противораковыми свойствами. Это делает их уникальными среди грибов", — рассказала молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева.

Белые грибы имеют насыщенный вкус, а их питательные вещества сравнимы с мясом. В целом грибы важны для человека, хоть и считаются тяжелой пищей, передает Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что шампиньоны — одни из любимых грибов гурманов. С этими грибами любое блюдо приобретает яркий оттенок. Для необходимой консистенции и аромата их нужно правильно обжарить. Однако вот какую ошибку допускают многие хозяйки. Мыть шампиньоны нужно определенным способом.

До этого юрист Алла Георгиева предупредила, что россияне могут заработать крупный штраф или даже уголовную ответственность за сбор ряда редких растений и грибов. По ее словам, среди таких цветов — ландыши и фиалки, среди грибов — вешенки и трюфель летний.