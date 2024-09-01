Жизнь в окружении деревьев снижает риск смертельных заболеваний

Новое исследование показало, что жизнь в окружении деревьев может быть так же полезна для сердца, как и регулярные физические упражнения. Команда ученых из Университета Луисвилля собрала образцы крови, мочи, ногтей и волос, а также данные о состоянии здоровья у добровольцев, прежде чем начать эксперимент. Его целью было выяснить, изменится ли риск сердечно-сосудистых заболеваний после озеленения района.

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С 2019 по 2022 год было высажено более 9 тысяч деревьев и 45 различных видов кустарников на участке около 6 км. Затем два года подряд биологические образцы брали повторно. В качестве контрольной группы выступали жильцы того же района, но только участка, не подвергшегося озеленению.

Результаты показали, что люди, живущие в районах, где в два раза больше деревьев и кустарников, имеют на 13% более низкий уровень маркера в крови, связанного с сердечными заболеваниями, диабетом и некоторыми видами рака.

«Мы пытаемся понять, сможем ли мы снизить уровень сердечных заболеваний в обществе», — объяснил Аруни Бхатнагар,

профессор медицины из Университета Луисвилля, возглавлявший проект в беседе с NBC News. По словам эксперта, аналогичный эффект можно наблюдать, когда человек начинает заниматься спортом.