Врач напомнил привычку, которая прибавит годы жизни

Врач-кардиолог Ольга Бокерия напомнила о полезной привычке, которую стоит внедрить в свой распорядок дня, – пить достаточное количество воды. Специалист рассказала, какие положительные изменения в организме могут произойти.

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«Вода очищает, вымывает все токсины из нашего организма, она позволяет обновлять наш организм, чувствовать себя здоровыми, а также улучшает работу почек, головного мозга, мышц», – отметила врач.

Доктор подчеркнула: от того, сколько воды мы пьем, зависит не только наше самочувствие, но и продолжительность жизни.

По словам Бокерии, суточная норма воды рассчитывается исходя из веса человека: на каждый килограмм нужно 30–50 миллилитров воды. Многие врачи рекомендуют начинать утро со стакана теплой воды натощак, сообщает «Доктор Питер».

Напомним, врачи рекомендуют избегать ультраобработанных продуктов и супов быстрого приготовления. Об этом сообщает CNBC.