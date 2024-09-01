Как эффективно тренироваться после 30 лет

Фитнес-тренер Дмитрий Путылин назвал способ эффективно тренироваться после 30 лет. Его слова приводит Men Today.

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Эксперт посоветовал составить грамотную программу тренировок. Необходимо поднять интенсивность в зале на более высокий уровень, причем лучше всего составить программу, которая будет равномерно задействовать все мышечные группы.

Сначала нужно выбрать 8–10 различных упражнений, которые будут нацелены на грудь, спину, кор, ноги, руки, плечи, и выполняйте их по 8–12 повторений в каждом подходе. Также следует вести дневник тренировок и и осознавать, что наращивание мышечной массы — это постепенный процесс, требующий самоотдачи и терпения.

Ранее фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала главные правила тренировок после 60 лет. Она рекомендовала выполнять упражнения на равновесие и гибкость, так как они снижают риск падений и облегчают выполнение повседневных задач.