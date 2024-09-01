В некоторых случаях причиной лишнего веса может быть дефицит железа в организме, рассказала "РГ" эндокринолог компании Solgar Лира Гаптыкаева.

"Следствием недостатка железа может быть замедление метаболизма, снижение функции щитовидной железы и набор веса без видимой причины", - сказала она.

Помимо этого, говорит врач, из-за пониженного содержания этого микроэлемента люди могут чувствовать постоянное чувство усталости, одышку. Давление у них, как правило, бывает низким, руки и ноги - постоянно холодные, помимо этого - выпадают волосы, становятся ломкими ногти, сохнет кожа, резко снижается иммунитет. Такие люди раздражительны, склонны к депрессии.

Проверить уровень железа в организме стоит также при извращенным обонянии, например, если нравится запах краски, бензина, лака, отмечает нутрициолог и автор всероссийского социального проекта "Здоровое поколение" Ксения Пустова. По ее словам, свидетельствовать о пониженном содержании железа может и желание употребить в пищу что-нибудь необычное: мел, порошок, сырой фарш, глину, лед, сырое тесто.

В то же время принимать препараты железа без назначения специалиста нельзя, обратила внимание врач медицинской компании "ЛабКвест"+Q Клиника Вера Сережина.

Во-первых, говорит она, необходимо убедиться, что симптомы указывают именно на нехватку железа. Для диагностики врачи используют множество показателей, включая уровень ферритина и трансферрина в крови, а также общий анализ крови. Во-вторых, по словам Сережиной, прием препарата может быть излишним - иногда достаточно лишь скорректировать диету и включить в нее больше продуктов, богатых железом и витаминами, в особенности B9 и В12. Кроме того, необходимо достаточное количество животного белка: основной источник железа - это мясо, особенно говядина и печень. По этой причине, отмечает врач, особенно внимательным нужно быть веганам и вегетарианцам: растительные продукты содержат железо в меньших количествах и в менее усвояемой форме. Лучше всего усваиваются хелатные и липосомальные формы железа, которые связаны с аминокислотами и белками.

Между тем, во всем мире дефицитом железа или анемией страдают 1,92 млрд человек, 70% из них - это женщины. Причиной этого у них становятся потери крови при беременности, менструациях, а также заболевания желудочно-кишечного тракта и диеты, пояснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации клиники К+31 Наргиза Ибрагимова. Критическим значением дефицита уровня железа считается снижение гемоглобина ниже 70 г/л.