Доктор из Соединенных Штатов Джинан Банна назвала продукты, которые стоит убрать из рациона, чтобы не навредить здоровью.

По ее словам, в первую очередь это касается продуктов, которые подверглись ультраобработке. К ним относятся газировки и блюда быстрого приготовления.

«Проблема заключается в том, что в ультраобработанных продуктах содержится много соли и сахара. Это может стать причиной развития патологий сердца, сосудов, вызывать слабоумие и ухудшить состояние ЖКТ», — объяснила медик.

Также вредны супы быстрого приготовления, потому что они содержат пакетики с ароматизаторами, являющиеся самым вредным ингредиентом.

Поддержать работу организма помогает минимизация натрия и употребление большого количества клетчатки, рассказала диетолог изданию CNBC.

Жареные орехи считаются наименее полезными для здоровья из-за содержания опасных веществ. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Она сказала, что орехи не рекомендуется употреблять людям с аллергией на этот продукт, а также при панкреатите и гастрите в остром состоянии.