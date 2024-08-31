Трихолог составил топ продуктов для здоровья волос и кожи головы

Топ продуктов для здоровья волос и кожи головы составила для «Мосленты» трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

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В рацион стоит включить белковую пищу, поскольку волосы состоят в основном из протеина. Это основа красоты локонов, их эластичности и густоты. Актуальна рыба жирных сортов — селедка, лосось, сардины, скумбрия — за счет содержания большого количества жирных кислот Омега-3, которые не вырабатываются в организме человека, поэтому восполнять их нехватку можно только посредством употребления продуктов в пищу.

«Польза Омега-3 бесценна! Она защищает организм от негативных факторов внешней среды, укрепляет иммунитет. Рыба также богата витамином D, который благоприятно влияет на работу волосяных фолликулов», — сказала специалист.

В рацион стоит также добавить куриную грудку как источник большого количества белка, при этом малокалорийный, и яйца, содержащие много белка и биотин. Последний — «витамин красивых волос», который принимает участие в синтезе коллагена, укрепляет структуру волос и стимулирует их рост.

Толстоносова отметила, что для тех, кто интенсивно тренируется и активно занимается спортом, количество поступающего белка должно быть выше, чем для обычного человека.

Немаловажны продукты, содержащие железо. Главным источником данного компонента является красное мясо. Его недостаток в рационе может привести к железодефицитному состоянию, которое негативно сказывается не только на энергичности и активности, но также на состоянии и внешнем виде волос. Анемия может стать причиной их выпадения, сухости и ломкости.

Морепродукты — кладезь полезных витаминов и микроэлементов. Регулярное употребление мидий, кальмаров, креветок, гребешков, морских ежей, устриц значительно улучшит не только волосы, но и здоровье организма в целом. Морепродукты богаты цинком, белком, железом, витамином D и В.

Морковь, сладкий картофель, шпинат, манго — богатые источники витамина А. Он помогает наладить работу сальных желез, снизив их активность, что благоприятно сказывается на жирности кожи головы. При нормальном количестве поступающего в организм витамина А улучшается циркуляция крови, снижается шелушение, увеличивается приток кислорода. И это все благоприятно сказывается на состоянии организма в целом и волос в частности.

Цитрусовые, киви, красный перец, клубника, брокколи — хорошие источники витамина C. Их употребление в пищу стимулирует синтез коллагена, укрепление волос и улучшение кровоснабжения кожи головы. Витамин С давно признан сильнейшим антиоксидантом, он защищает пряди от негативных внешних факторов, а также способствует лучшему усвоению железа.

Кроме того, трихолог рекомендовала есть продукты, богатые цинком. Он содержится в таких продуктах, как овсянка, говядина, креветки, фасоль, орехи, и снижает воспалительные процессы, может уменьшать окислительный стресс, участвует в борьбе за сохранение волос и помогает вырабатываться кератину и коллагену.

Источниками витамина Е являются миндаль, авокадо, семена подсолнечника, льна и чиа, чеснок. Они помогают улучшить кровообращение, способствуют росту волос. Витамин Е — один из ключевых антиоксидантов, который борется со свободными радикалами. Также он сохраняет эластичность волос, обеспечивает защиту от ломкости и снижает выпадение.

В рационе также должны присутствовать продукты, богатые фолиевой кислотой. Здесь продуктом-чемпионом является чечевица. Она содержит много фолиевой кислоты, которая участвует в образовании эритроцитов, переносящих кислород в клетки, что способствует их лучшему питанию. Еще всем известно, что главным источником йода является морская капуста. Йод является важным микроэлементом, участвующим в работе щитовидной железы, а также благоприятно влияющим на рост волос и их внешний вид.

Не стоит забывать про медь, добавила эксперт. Грибы шиитаки содержат медь, недостаток которой может привести к раннему поседению. Они также улучшают состав крови, способствуют выведению из организма токсинов, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и повышают иммунитет.

«И общая рекомендация: не забывайте пить достаточное количество воды», — уточнила она.

Дегидрация может негативно сказаться на всем организме, заключила Толстопальцева.

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