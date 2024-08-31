Диетолог объяснил, можно ли есть мороженое после основного приема пищи

Попадание холодного десерта в желудок в этом случае может нарушить обмен веществ.

© РИА Новости

Стоит выждать минимум полтора часа.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.

«Если мы будем есть мороженое после еды, тогда нарушается пищеварение, поскольку холод блокирует выработку определённых ферментов. Это плохо, потому что еда будет недопереварена. И на голодный желудок не нужно есть мороженое. Потому что это сахар, и часто это вызывает всплеск глюкозы в крови. Выделяется много инсулина, а с возрастом всё чаще формируется инсулинорезистентность. Это скачки, инсулиновые качели. Поэтому через какое-то время, то есть не сразу после еды, на десерт, а в зависимости от того, что мы съели. Потому что, если мы наелись говядины, баранины, и всё это жареное, то это будет долго перевариваться в желудке. А если мы съели что-то лёгкое, то это переварится достаточно быстро, поэтому мороженое можно съесть через час-полтора, и это как минимум. Лучше мороженое, как перекус, в первой половине дня. Когда до обеда ещё далеко, позавтракали рано».

Ранее Елена Соломатина рассказала, какое мороженое чаще всего подделывают.

Речь идёт о фруктовом льде, поэтому такой вид десерта может представлять опасность.

Перед употреблением следует внимательно изучать его состав.